Об этом в понедельник, 28 ноября, на форуме Munich Leaders Meeting, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Бухаресте, заявил президент Румынии Клаус Иоганнис, передает издание Romania Journal.

"Ирациональная война, начатая РФ 24 февраля, является не только агрессией против Украины, но и фронтальным наступлением на фундаментальные ценности и принципы, поддерживающие евроатлантическую архитектуру безопасности. Евроатлантическое сообщество выходит из этого кризиса более сильным и прочным. Мы более сплоченные, более решительные в защите наших фундаментальных ценностей: демократии, прав человека, верховенства права и права каждой нации выбирать себе друзей и союзников. Единство также означает солидарность. Наша солидарность с Украиной должна продолжаться скоординированно.Все партнеры должны предложить Украине то, что ей нужно для защиты своего суверенитета и демократии, сколько это потребуется", - сказал он.

Кроме того, Иоганнис также выступил за разработку долгосрочной политики поддержки Украины.

"Нам нужно разработать долгосрочную политику поддержки Украины, Молдовы и Грузии. Наша поддержка должна обеспечить, чтобы эти страны стали самодостаточными и способными противостоять гибридным вызовам. В рамках смелых решений по поддержке наших партнеров Украина и Республика Молдова получили статус кандидата в Европейский Союз, а также признана европейская перспектива Грузии. Румыния традиционно является одним из самых больших сторонников более тесных связей между Европейским Союзом и этими странами", - отметил президент.

24 ноября парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечества и украинского народа.

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