Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в фейсбуке.

"Чтобы остановить массовое бегство с поля боя, кремлевское командование усиливает использование проверенных советских методов убеждения. Из перехваченных разговоров оккупантов стало известно об установке в тыльной полосе так называемых заградительных отрядов. В частности, командирам 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса поступило сообщение: "В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего номер 222. Довести до всех постов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие методы военное руководство РФ решило использовать после успешного контрнаступления украинских военных.

В результате действий украинских Сил Обороны среди личного состава оккупационных войск наблюдается нагнетание панических настроений и нежелание участвовать в войне. Ситуация усугубляется благодаря несвоевременным и неполным выплатам обещанного денежного содержания. Многие военные, единственной мотивацией которых было именно материальное обеспечение, ищут возможности или вернуться на территорию РФ, или сдаться в плен", - пишет разведка.

Также сообщается, что российские оккупанты бросают технику и вооружение и пытаются сбежать, поскольку нет обещанной помощи.

"Оккупанты, отошедшие с изюмского направления в Донецкую область, ожидают подвоза боекомплекта и топлива. При отступлении подразделения потратили или вынужденно бросили практически все вооружение и технику... Подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ (в/ч 12721) при отступлении от Изюма и Балаклеи понесли большие потери... Выжившие намерены двигаться в сторону российской границы, чтобы вернуться домой.Многие оккупанты сосредоточились вблизи российской границы в районе Белгородской области. боеприпасов", - говорится в сообщении.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что военное руководство РФ бездумно бросает российские подразделения на Донетчине и Харьковщине. Оставленной в Харьковской области техники войск РФ хватило бы, чтобы вооружить среднюю страну Европы.

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