"Все отступающие войска будут уничтожены": РФ создает "заградотряды", чтобы российские солдаты не бежали с поля боя
Российское командование пытается остановить массовое бегство с поля боя своих военных советскими методами наказания. Оккупанты устанавливают так называемые заградительные отряды, которые должны уничтожать всех, кто отказывается воевать
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в фейсбуке.
"Чтобы остановить массовое бегство с поля боя, кремлевское командование усиливает использование проверенных советских методов убеждения. Из перехваченных разговоров оккупантов стало известно об установке в тыльной полосе так называемых заградительных отрядов. В частности, командирам 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса поступило сообщение: "В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего номер 222. Довести до всех постов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие методы военное руководство РФ решило использовать после успешного контрнаступления украинских военных.
В результате действий украинских Сил Обороны среди личного состава оккупационных войск наблюдается нагнетание панических настроений и нежелание участвовать в войне. Ситуация усугубляется благодаря несвоевременным и неполным выплатам обещанного денежного содержания. Многие военные, единственной мотивацией которых было именно материальное обеспечение, ищут возможности или вернуться на территорию РФ, или сдаться в плен", - пишет разведка.
Также сообщается, что российские оккупанты бросают технику и вооружение и пытаются сбежать, поскольку нет обещанной помощи.
"Оккупанты, отошедшие с изюмского направления в Донецкую область, ожидают подвоза боекомплекта и топлива. При отступлении подразделения потратили или вынужденно бросили практически все вооружение и технику... Подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ (в/ч 12721) при отступлении от Изюма и Балаклеи понесли большие потери... Выжившие намерены двигаться в сторону российской границы, чтобы вернуться домой.Многие оккупанты сосредоточились вблизи российской границы в районе Белгородской области. боеприпасов", - говорится в сообщении.
- Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что военное руководство РФ бездумно бросает российские подразделения на Донетчине и Харьковщине. Оставленной в Харьковской области техники войск РФ хватило бы, чтобы вооружить среднюю страну Европы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное