"Все основания для апелляции": в ГБР заявили, что решение суда по мере пресечения Порошенко не обеспечит "его надлежащего поведения"
В ГБР считают, что решение суда по избранию меры пресечения Петру Порошенко не обеспечит "надлежащего поведения подозреваемого", поэтому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В Бюро подчеркнули, что в постановлении по избранию меры пресечения следственный судья констатировал законность и обоснованность подозрения Петру Порошенко в уголовных правонарушениях, которые ему инкриминируют.
Кроме того, суд обязал Порошенко:
- прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;
- не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- 17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он поехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.
- Печерский районный суд не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о государственной измене. Заседание было перенесено на 19 января.
- Печерский райсуд Киева избрал, лидеру "ЕС" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.52
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное