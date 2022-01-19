"Все основания для апелляции": в ГБР заявили, что решение суда по мере пресечения Порошенко не обеспечит "его надлежащего поведения"

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



В Бюро подчеркнули, что в постановлении по избранию меры пресечения следственный судья констатировал законность и обоснованность подозрения Петру Порошенко в уголовных правонарушениях, которые ему инкриминируют.



Кроме того, суд обязал Порошенко:

прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому Президенту Украины является таким, что не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", - говорится в сообщении ГБР.