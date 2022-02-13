Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Все органы власти должны действовать так, чтобы каждый украинец знал, что ему делать, - Порошенко

Все органы власти должны действовать так, чтобы каждый украинец знал, что ему делать, - Порошенко

13 февраля, 2022 воскресенье
11:47
война с Россией Порошенко

Органы государственной власти должны дать гражданам исчерпывающую информацию об алгоритме действий в чрезвычайных ситуациях

Об этом после совещания у главы Верховной Рады сказал лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.

"Я обратился с просьбой, чтобы завтра у каждого народного депутата был алгоритм своих действий в случае часа "Ч" – куда идти, что делать, каким образом обеспечить связь, каким образом сообщения, каким образом голосование. И именно так органы власти должны действовать чтобы каждый украинец знал, что ему делать", - отметил Порошенко.

"Где и как будет обеспечено бомбоубежище? Как будет обеспечена связь, как будет обеспечена финансовая стабильность, как будет обеспечено питание, топливо, электроэнергия и все прочее", – сказал Порошенко.

"Эти все вопросы прорабатываются. Но украинцы имеют право знать, потому что именно это является эффективной формой уничтожения паники. А не замалчивание или поза страуса. Именно этого мы и добиваемся. Именно так мы поступали в 2014 году – именно так мы заставим поступить и сейчас" , – подчеркнул пятый президент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховная Рада
Петр Порошенко
русская агрессия
Читайте также:
Укроборонпром
11 февраля, 2022 пятница
С завода Укроборонпрома украли оборудование для самолетов, которыми больше всего вооружена РФ
Джон Гербст
title.author Наталья Чурикова
12 февраля, 2022 суббота
Бывший посол Гербст: "Не спрашивайте, что Путин может нам сделать, спросите, что мы можем сделать Путину"
Президент союза "Офицеры группы "Альфа" (Россия) Алексей Филатов
12 февраля, 2022 суббота
"Это разорвет Россию изнутри". Против новых ударов по Украине выступил глава ветеранов спецназа КГБ-ФСБ
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.9
    Покупка 27.9
    Продажа 28.3
  • EUR
    Покупка 31.74
    Продажа 32.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
13 февраля
13:07
Германия продолжает поставлять в Россию товары двойного назначения, - Welt am Sonntag
12:47
В МИД отреагировали на запрет самолета SkyUp пересечь воздушное пространство Украины
12:29
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 9-й день Игр в Пекине
12:05
Виталий Кличко
Мы готовы к худшему: Кличко призвал мир поддержать Украину
11:40
Олимпиада-2022: Украинская биатлонистка Джима не воспользовалась еще одним шансом на награды на Играх в Пекине
11:08
самолет
Скорее всего, с понедельника авиасообщение с Украиной будет прекращено, - Гончаренко
10:47
В Киеве авто вылетело на обочину и снесло несколько киосков
10:36
Олимпиада-2022: Лидер сборной Украины не выступит на Играх в Пекине в дисциплине, где она претендовала на медали
10:11
Власть снова вмешалась в Евровидение, конкурс должен быть проведен еще раз, - Княжицкий
09:47
подводная лодка
Пентагон ответил на обвинения России в нарушении территориальных вод подводной лодкой
09:28
В Станице Луганской произошел взрыв в кафе, пострадали 12 человек
09:00
Роман Шеремета
Российская информационная война оказывает колоссальное негативное влияние на Украину, – ректор Американского университета в Киеве
08:46
Украинские олимпийцы обнародовали совместное заявление на фоне угрозы нового российского вторжения
08:26
корона
В Украине за сутки зафиксировано 24 518 новых случаев COVID-19
08:08
Энтони Блинкен
Блинкен предупредил о провокации, которую Россия готовит для оправдания военных действий
07:41
"Челси" победил "Палмейрас" в финале клубного чемпионата мира
07:20
ООС ВСУ
Сутки на фронте: российские окупанты 4 раза нарушили режим "тишины"
07:07
В Киеве из-за гололеда Hyundai вылетел с дороги и протаранил припаркованные автомобили
02:48
Путин недоволен последним разговором с Байденом
02:34
Повторяется 2014 год. Вблизи российского Белгорода концентрируются десятки ударных вертолетов
01:57
"Требуем дисквалифицировать!" Как соцсети отреагировали на то, что Украину на "Евровидении-2022" будет представлять Алина Паш
00:58
"Вы готовы разбираться в судебном порядке?" Группа Kalush заявляет о фальсификации подсчета голосов в пользу Алины Паш
2022, суббота
12 февраля
23:11
Эксклюзив
На пороге большой войны: удастся ли Путину совершить блицкриг против Украины? - расследование журналистов телеканала "Еспресо"
22:58
Нафтали Бенет
Каждый третий гражданин Израиля в Украине соглашается с эвакуацией. ЦАГАЛ и авиакомпании готовят самолеты
22:32
От Украины на "Евровидение-2022" поедет Алина Паш
22:00
ВСУ активно готовятся к "маневренной" войне и ночным боям в направлении Беларуси и Харькова, - Defense Express
21:27
В Житомире рыбак провалился под лед. Спасти мужчину помогли подростки
21:03
"Агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город". Совместное заявление министра обороны Резникова и главнокомандующего ВСУ Залужного
21:01
Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 13 февраля
20:49
США и Британия забирают своих военных инструкторов из Украины
20:35
Александр Марцинюк (Почаев)
Скандальный священник из Почаева будет автобусами везти людей в Киев, - СМИ
20:15
"Четко", "решительно", "серьезно". О чем Байден сегодня предупредил Путина
20:02
Олимпиада-2022: Расписание девятого дня зимних Игр в Пекине
19:49
Руслан Стефанчук
Стефанчук согласился перевести Раду в непрерывный режим
19:34
Байден час общался с Путиным по вопросу Украины
19:16
Денис Шмигаль
"Причин для дестабилизации гривни не существует. Давайте не создавать их сами, подыгрывая врагу", - Шмыгаль
18:56
Ирина Венедиктова
Венедиктова просит Ярославского вернуться из Лондона: "Я вам обещаю, что все будет по закону"
18:42
KLM отменяет рейсы в Украину
18:30
Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 8-го дня Игр в Пекине
18:21
Следователи поспешили с подозрением водителю Ярославского, - Венедиктова
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV