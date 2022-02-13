Все органы власти должны действовать так, чтобы каждый украинец знал, что ему делать, - Порошенко

Об этом после совещания у главы Верховной Рады сказал лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.

"Я обратился с просьбой, чтобы завтра у каждого народного депутата был алгоритм своих действий в случае часа "Ч" – куда идти, что делать, каким образом обеспечить связь, каким образом сообщения, каким образом голосование. И именно так органы власти должны действовать чтобы каждый украинец знал, что ему делать", - отметил Порошенко.

"Где и как будет обеспечено бомбоубежище? Как будет обеспечена связь, как будет обеспечена финансовая стабильность, как будет обеспечено питание, топливо, электроэнергия и все прочее", – сказал Порошенко.

"Эти все вопросы прорабатываются. Но украинцы имеют право знать, потому что именно это является эффективной формой уничтожения паники. А не замалчивание или поза страуса. Именно этого мы и добиваемся. Именно так мы поступали в 2014 году – именно так мы заставим поступить и сейчас" , – подчеркнул пятый президент.

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