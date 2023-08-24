Все окружение Путина теперь понимает условия выживания "в самолете Пригожина", - Портников
Журналист Виталий Портников уверен, что после ликвидации Пригожина вся российская элита будет жить в неописуемом ужасе и выполнять любые приказы Путина
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"После ликвидации Пригожина все окружение Путина понимает, что единственным условием их выживания является выполнение любых приказов президента РФ. То есть если завтра Путин отдаст приказ о ядерном ударе, то не должно быть ни одного человека, который бы сомневался нажать на кнопку. Вот до "Чего приводят такие вещи. Теперь вся российская элита будет жить в невыразимом ужасе. Однако бояться она будет не трибунала, не украинской армии и не экономического краха России, а будет бояться Путина. Так же как советская элита боялась Сталина. Даже когда Сталин сажал за решетку" жен своих соратников, они продолжали быть рядом с ним, ведь единственным мотивом их жизни стал страх", – объяснил Портников.
Журналист объяснил, что Путин прибегает к ликвидации тех, кто идет против него, чтобы усилить свой авторитет.
"У Путина нет особых возможностей для маневра. Либо он обеспечивает себе жизнь страхом, либо его просто устранят. Однако в любой тоталитарной системе возможен мятеж. Даже против Гитлера был мятеж. Однако в ближайшем окружении Путина сейчас могут считать, что он просто неустранимый". "Мы понимаем, что подобные действия, как ликвидация Пригожина, усиливает его авторитет. Это ведь не политическая группа, а мафия. В мафии пользуется уважением тот, кто может убивать без эмоций", - добавил он.
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