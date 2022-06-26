Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"За четыре месяца войны более 20 тысяч украинских воинов отмечены государственными наградами. Точнее, 20463. Это Вооруженные Силы, это Нацгвардия, пограничники, это наши спасатели, полицейские, разведка, Служба безопасности, наши медики, УГО, Госспецсвязи, спецназовцы НАБУ, ДБР, работники Службы судебной охраны", – отметил Зеленский.

Он добавил, что 156 воинов получили звание "Герой Украины".

"Вот такой масштаб храбрости, вот такой уровень сопротивления. И если только тех, чей подвиг уже отмечен наградами, более 20 тысяч, то на какие ракеты вообще кто-то там в России может надеяться? Какая артиллерия, какие мины могут помочь оккупантам, если им противостоит реально массовое и народное сопротивление?", - сказал президент.

Зеленский отметил, что все оккупированные города будут освобождены благодаря украинским военным.

"Все наши города: Северодонецк, Донецк, Луганск, - мы все вернем. Еженедельно мы идем в Херсон. Ни дня не забывали о Мелитополе, Бердянск, Энергодар и Мариуполь, и все другие временно оккупированные города Украины будут только украинскими. Будут благодаря нашим героям, благодаря каждому и каждому, кто не устает, кто не поддается эмоциональным срывам, кто борется и кто знает, что победа – впереди", – подытожил он.