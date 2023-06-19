"Все очень сложно": в Кремле объяснили, почему не пустили миссию ООН на левобережье Херсона
В Кремле заявили, что Россия не может обеспечить безопасность представителям миссии ООН, изъявившей желание посетить оккупированные населенные пункты левобережья Херсонщины
Об этом журналистам заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он заявил, что ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины.
"Все очень сложно – очень сложно обеспечить им (представителям ООН – ред.) безопасность", - сказал Песков.
Он добавил, что есть и другие нюансы.
"Очень много вопросов: как переходить, где линия столкновения, обеспечение безопасности", – сказал "голос" Путина.
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Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. В МВД Украины сразу начало эвакуировать гражданское население из ряда населенных пунктов, попавших в потенциальные зоны затопления на правобережье реки Днепр. Также часть обитателей эвакуировалась самостоятельно. Между тем жители временно оккупированных населенных пунктов на левобережье остались без помощи. В частности, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал , что оккупанты изолировали Олешки Херсонской области и эвакуировали только жителей с российским паспортом. А депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал в эфире Эспрессо, что оккупанты разместили позиции на крышах подтопленных домов левобережной Херсонщины и обстреливают людей, которые пытаются выбраться из водной ловушки.
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13 июня ООН заявила о готовности посетить левобережье Херсонщины , но Россия не предоставила ей гарантий безопасности.
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19 июня Центр нацпротива сообщил, что из-за подрыва Каховской ГЭС в Олешках могло погибли по меньшей мере 500 человек.
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