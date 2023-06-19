Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. В МВД Украины сразу начало эвакуировать гражданское население из ряда населенных пунктов, попавших в потенциальные зоны затопления на правобережье реки Днепр. Также часть обитателей эвакуировалась самостоятельно. Между тем жители временно оккупированных населенных пунктов на левобережье остались без помощи. В частности, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал , что оккупанты изолировали Олешки Херсонской области и эвакуировали только жителей с российским паспортом. А депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал в эфире Эспрессо, что оккупанты разместили позиции на крышах подтопленных домов левобережной Херсонщины и обстреливают людей, которые пытаются выбраться из водной ловушки.