Об этом в эфире Еспресо рассказал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Сейчас мы говорим о ручном управлении медийным пространством и, соответственно, о том, что ваши телеканалы и многие журналисты не могут получить ответы о настоящих причинах отключения - будь то проявление цензуры, или это обосновано нацбезопасностью. Доказательств для второго аргументов не предоставлено, а все эти объяснения сомнительны", - сказал он.

Глава НСЖУ заявил, что это может повторяться с другими медиа, когда их будут ограничивать и отправлять отписки.

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"Если в этой ситуации мы не получим надлежащих аргументов, то так же, когда будет эта медийная реформа - не получим ли мы сотни журналистов и медиа, которые будут получать различные отписки в конфликтных ситуациях. Могут быть ограничения вещания тех или иных каналов или отзыв лицензий , свидетельства ли о регистрации печатных СМИ и будут отписки, которые ничего не будут объяснять", - подытожил Томиленко.

4 апреля Концерн РРТ выключил Еспресо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

9 мая Госспецсвязи заявила , что Еспресо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.

Правительство опубликовало ответ на петицию "О возвращении в цифровой эфир украинских телеканалов Еспресо, 5-го и Прямого" и поручило Государственной службе специальной связи и защиты информации совместно с Министерством культуры и информационной политики дополнительно проработать вопросы петиции.