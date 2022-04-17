Все обращения Марченко – спецоперация ФСБ России, чтобы сделать из Медведчука борца за справедливость, - политолог

Политолог высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.



"Все эти обращения Оксаны Марченко и целая пресс-конференция для российских пропагандистских СМИ - очередная информационная спецоперация ФСБ России. Марченко однозначно выполняет прямые задачи путинского режима, чтобы создать определенную информационную картинку. Это ориентировано не на президента Турции Эрдогана или другого государства мира. Эта картинка создается для внутреннего рынка страны-агрессора, чтобы держать население в тонусе и показывать, что в Украине происходят политические репрессии и Медведчука здесь чуть ли не пытают", - отметил Смолий.



Политический эксперт добавил, что эта картинка с Оксаной Марченко создается и для нашего медийного пространства, чтобы мы это обсуждали и кум Путина дальше оставался в информпространстве Украины, чтобы мы говорили о Медведчуке, а не о провалах России.



"Обращение Марченко - это исключительно создание определенного информационного фона. Все ее слова - это этакая новая методичка Кремля, чтобы сотворить из нее образ несчастной женщины, а из Виктора Медведчука - образ борца за справедливость. Как видим, в Украине в это никто не верит. Украинцы создают мемы, пародии на Марченко и этим подрывают Интернет", - заметил Андрей Смолий.

Напомним, суд Львова арестовал 154 объекта имущества нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.