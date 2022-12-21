Все области получили лимиты. В Укрэнерго напомнили, что превышение потребления приведет к аварийным ограничениям

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Утром 21 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками. В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. В настоящее время работают все виды генерации", - говорится в сообщении.



В Укрэнерго отметили, что ситуация в центральном регионе, в том числе и в Киеве, остается все еще сложной.

16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время воздушной тревоги в некоторых областях Украины сообщили о работе ПВО, по Харькову оккупанты выпустили более 10 ракет по критической инфраструктуре, а в столице - повреждение энергоинфраструктуры.

В результате террористических обстрелов со стороны РФ электроэнергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления Объединенной энергетической системы.