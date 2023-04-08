Об этом говорится в вечернем видеообращении президента.

"Польша выполнила все задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности "леопарды". Есть новые договоренности по БМП - более сотни машин. По бронетранспортерам "Росомак" - 200 машин. Сейчас сто и сто позже. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, 2МиГа" – отметил президент.

В частности, президент упомянул о 35-ом оборонном пакете помощи от США, куда вошли ракеты для HIMARS, ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, для защиты от бронированной техники и другие важные элементы поддержки. Также поддержка Германией Украины выросла на 200 млн евро инвестиций.

Нидерланды в свою очередь объявили о пакете на 270 млн евро для восстановления, гуманитарной и нелетальной поддержки и сбора преступлений РФ и создания реестра ущерба от агрессии. Дания и Норвегия работают над общим пакетом помощи снарядами для украинской артиллерии.