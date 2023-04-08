Все обещанные танки от Польши уже в Украине, также ВСУ получат 200 бронетранспортеров Rosomak, - Зеленский
Владимир Зеленский сообщил, что все обещанные танки от Польши, в частности Leopard, уже в Украине, также страна отправит ВСУ 200 бронетранспортеров Rosomak
Об этом говорится в вечернем видеообращении президента.
"Польша выполнила все задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности "леопарды". Есть новые договоренности по БМП - более сотни машин. По бронетранспортерам "Росомак" - 200 машин. Сейчас сто и сто позже. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, 2МиГа" – отметил президент.
В частности, президент упомянул о 35-ом оборонном пакете помощи от США, куда вошли ракеты для HIMARS, ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, для защиты от бронированной техники и другие важные элементы поддержки. Также поддержка Германией Украины выросла на 200 млн евро инвестиций.
Нидерланды в свою очередь объявили о пакете на 270 млн евро для восстановления, гуманитарной и нелетальной поддержки и сбора преступлений РФ и создания реестра ущерба от агрессии. Дания и Норвегия работают над общим пакетом помощи снарядами для украинской артиллерии.
- Напомним, в вечернем видеообращении Владимир Зеленский также подчеркнул, что нет такого народа, который бы относился с одобрением к тому, что принесла российская оккупация.
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