Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая 11 мая в Палате общин.

По его словам, украинские военные прошли обучение и тренировки на танках как в Великобритании, так и на родине.

Challenger 2 – основной боевой танк третьего поколения сухопутных войск Великобритании, находящийся на вооружении армий Соединенного Королевства и Омана, а теперь и Украины. Экипаж состоит из четырех человек. Танк имеет запас хода в 550 км (340 миль) и может развивать максимальную скорость на пути до 59 км/ч. Также он оснащен 120-миллиметровой танковой пушкой L30A1 длиной 55 калибров.