Все обещанные танки Challenger 2 прибыли в Украину, – министр обороны Великобритании
Все обещанные британские боевые танки Challenger 2, а также запасные части к ним прибыли в Украину
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая 11 мая в Палате общин.
По его словам, украинские военные прошли обучение и тренировки на танках как в Великобритании, так и на родине.
Challenger 2 – основной боевой танк третьего поколения сухопутных войск Великобритании, находящийся на вооружении армий Соединенного Королевства и Омана, а теперь и Украины. Экипаж состоит из четырех человек. Танк имеет запас хода в 550 км (340 миль) и может развивать максимальную скорость на пути до 59 км/ч. Также он оснащен 120-миллиметровой танковой пушкой L30A1 длиной 55 калибров.
- О передаче Украине эскадрона танков Challenger 2 Великобритания объявила в январе.
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