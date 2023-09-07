Все об украинцах за границей: кто они, где и как их вернуть. Исследование

Центр экономических стратегий (ЦЭС) презентовал исследование об украинских беженцах . Мы собрали интересные тезисы из этого 100-страничного исследования.

О чем вы узнаете далее:

Как считали

Германия становится главным прибежищем для украинцев

Мужчин за границей все больше

Как изменилась финансовая поддержка беженцев

Сколько человек планируют вернуться домой после войны

Как считали

Негосударственный аналитический Центр экономической стратегии (ЦЭС) проанализировал имеющиеся в открытом доступе данные украинских беженцев: данные официальных государственных учреждений, международных организаций, СМИ и другие.

Также ЦЭС заказал онлайн-исследование компании Info Sapiens и опросил с помощью sms-рассылки со ссылкой на анкету украинцев за рубежом (их номера были в роуминге) по географическим квотам в соответствии с данными Европейской службы статистики. Анкетирование прошло 1003 человека в ноябре 2022 года и 404 респондента в апреле-мае 2023 года. Таким образом, аналитики получили общее представление о тенденциях и процессах, происходящих с украинцами за рубежом, хотя у многих возникают вопросы относительно репрезентативности исследования.

Сколько беженцев из Украины в мире

В общей сложности от 5,6 млн до 6,7 млн украинцев со статусом временного убежища проживали в мире на начало июля 2023 года. По оценкам ЦЭС, в Европе проживает около 3,8 млн украинцев, сбежавших от войны.

Разница между первой и второй волной онлайн-опроса говорит, что российские удары по энергетике прошлой зимой увеличили количество украинских беженцев за границей на 300-500 тыс.

Фото: Центр экономической стратегии

В ноябре Польша была прибежищем для 42% опрошенных, а весной — для 26%, в то время как в Германии проживало 18% респондентов в ноябре и уже 26% в мае.

География беженцев в Европе изменилась с ноября 2022 на апрель-май 2023. В начале полномасштабного вторжения России большинство украинцев бежали в Польшу. Но доля зарегистрированных там беженцев уменьшается.

Официальные данные эту тенденцию подтверждают. Офис ООН по правам человека (UNCHR) в своем отчете в июне сообщал, что Германия опередила Польшу по числу украинских беженцев. Как писало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на этот отчет , количество беженцев из Украины по состоянию на 6 июня этого года составило в мире 6,28 млн, в том числе в Европе - 5,935 млн, из которых в Германии - 1 млн 69,7 тыс. ., в Польше – 992,7 тыс. В топе стран с наибольшим количеством зарегистрированных беженцев из Украины также Чехия и Италия.

В сентябре Польша закрыла самый большой в стране центр приема украинцев, сообщал FT .

Кто эти люди

В большинстве украинские беженцы за рубежом – это женщины с детьми или пожилые люди. Но ЦЭС увидел увеличение общей доли мужчин среди украинских беженцев в мире с 17% в ноябре прошлого года до 22% в мае 2023 года.

В ЕС доля взрослых мужчин, получивших временную защиту, увеличилась с 27% до 29% соответственно. То есть есть тенденция к постепенному росту числа взрослых мужчин среди беженцев.

Обычно это люди образованные. Более половины украинских беженцев (63%) имеют высшее или незаконченное высшее образование.

Фото: Центр экономической стратегии

В общей сложности беженцев аналитики разделили на несколько условных категорий. Четверть – это "классические беженцы". Женщины с детьми обычно не очень адаптированы к жизни за рубежом.

Еще 29% - "квазитрудовые мигранты". Они и раньше были склонны к эмиграции, поэтому более адаптированы к новым обстоятельствам и более удовлетворены жизнью за границей.

Еще столько же – это профессионалы, которые работают или склонны работать по своей или смежной профессии, но планируют вернуться домой после окончания войны.

Отдельная категория – люди из зоны боевых действий, среди респондентов насчитывалось 16%. Они менее адаптированы к новой стране, но наиболее готовы делать шаги к адаптации. Больше всего их проживает в Германии – из-за высоких социальных выплат.

Как изменилась финансовая поддержка беженцев

Чуть меньше половины украинских беженцев (48% респондентов) проживают в отдельном жилье – квартире или доме. Еще треть (30% опрошенных) живут вместе с другими украинцами или местными, или в общежитии или центре для беженцев. При этом подавляющее большинство (84%) удовлетворено жилищными условиями.

Фото: Центр экономической стратегии

Среди тех, кто оплачивает жилье за свой счет, больше всего проживает в Польше - 62%.

Значительно стало меньше беженцев, получающих гуманитарную помощь и помощь с оформлением документов. Скажем, в прошлом году гуманитарную помощь получали большая часть опрошенных хотя бы раз, а весной – 26%.

Три четверти украинских беженцев в Германии продолжают получать социальную помощь. И только 10% беженцев из Украины не получают вообще никакой помощи.

А вот в Польше таких больше всего – около трети опрошенных не получают никакой помощи. Более того: 56% опрошенных показали, что социальных выплат, которые они получают в Польше, не хватает даже для базовых нужд.

Сколько человек планируют вернуться домой после войны

Чем дольше будет продолжаться война, тем меньше украинцев вернется домой. Весной 41% респондентов планировали возвращаться точно, еще 22%, скорее, планировали вернуться. Это несколько меньше, чем показал опрос в ноябре прошлого года. При этом почти четверть (24%) отложили свое возвращение.

Наиболее склонны к возвращению находящиеся за рубежом жители центральных регионов Украины. Также на желание вернуться влияет уровень доходов дома: кто зарабатывал больше до вторжения, тот охотнее хочет возвращаться. А вот студенты и те, кто не имел работы в Украине, менее склонны к возвращению.

Фото: Центр экономической стратегии

В общей сложности в Украину вернутся примерно две трети из украинских беженцев: 2,1-3 млн. Соответственно, за рубежом планируют оставаться 1,3-3,3 млн украинцев, считают аналитики ЦЭС. При этом наиболее склонны к возвращению люди постарше, а молодежь и люди среднего возраста планируют оставаться за границей.

Чтобы побуждать украинцев к возвращению, украинские власти должны сотрудничать со странами ЕС после войны.

Уже сейчас Швейцария и Ирландия выплачивают помощь украинцам для возвращения домой. К примеру, в Швейцарии компенсируют расходы на билеты, жилье и питание во время переезда.

Официальный Киев должен донести европейским партнерам, что помощь Украине в возвращении беженцев после войны будет большой поддержкой для ее экономики, считают аналитики ЦЭС. Это может быть помощь в открытии, скажем, курсов по переквалификации или программ по обеспечению жилья в Украине.

Необходимо открытие рынка труда ЕС для украинцев после войны, добавляют в ЦЭС. Возможность работать в ЕС без бюрократических препятствий для всех украинцев может предоставить беженцам уверенность, что в случае необходимости они смогут снова уехать в ЕС.

Наконец важно вернуть домой студентов и школьников. Этот процесс может стимулировать упрощенный доступ к украинским школам и университетам для обучающихся за рубежом.