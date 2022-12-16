"Все невозможное - возможно": Кулеба о поставке Patriot Украине

Об этом Кулеба рассказал в интервью Obozrevatel.

"Информация есть, но право обнародовать ее оставим Белому дому. Patriot – это одна из самых сложных историй, с которой всей дипломатической команде президента Зеленского приходилось иметь дело. Могу сейчас сказать только две вещи. Во-первых, последний разговор между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом был действительно патриотическим, а во-вторых, ничего невозможного не бывает. Все невозможно возможно, если тщательно над этим работать", - сказал Кулеба.

Читайте также: "Провокационный шаг": в России отреагировали на возможность передачи США Украине систем Patriot

Кроме того, он также еще раз подчеркнул, что следует ожидать официальных сообщений и выразил уверенность, что "рано или поздно они будут".

Кулеба также отметил, что "какой бы сложной ни казалась задача, сколько бы времени она ни потребовала, но если Украина начнет над этим работать, то она в конце концов достигнет своего".

Напомним, ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов отправки в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе.

Также Запад обсуждает предоставление Украине вооружения для "ударов на опережение" и создания "решающего превосходства" над РФ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb