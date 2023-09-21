"Все неправда": польский политик о заявлении Моравецкого, что Польша больше не передает оружие для Украины
Мирослав Чех, польский политик, отметил, что Польша прекратила поставлять Украине бесплатно вооружение давно, еще в прошлом году или в начале 2023-го пришли последние танки
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Украинцы теперь могут посмотреть, как выглядит кухня польской политики и транслируемое содержание, учитывая электоральные интересы. К сожалению, я должен констатировать, что нужно запастись терпением до 15 октября, ко дню парламентских выборов в Польше. Надо понимать, что дань избирательной кампании густо складывается, она глубока и используется любая подача лжи.В заявлении премьер-министра Польши Моравецкого – все неправда.Во-первых, Польша прекратила поставлять Украине бесплатно вооружение давно, еще в прошлом году или начале 2023-го пришли последние танки, и на том конец", - заметил польский политик.
Мирослав Чех объяснил, что за эту помощь Польша получила около 335 млн. евро от США и Европейского фонда на поставку вооружения Украине. За то вооружение, которое уже передала, Польша получит в общей сложности 900 млн евро. То есть помощь была, все это признают, благодарность безгранична. Но с другой стороны следует понимать, что за этим кроются нормальные интересы и оплаты, в этом ничего страшного нет. Правильно, Польша получает компенсацию за полученное оружие.
"Во-вторых, реализуются контракты на поставку вооружения, которое производится в Польше для Украины. Эти контракты оплачены и есть между предприятиями и украинскими государственными или частными компаниями. Вооружение поставляется, между прочим, те же знаменитые польские самоходные гаубицы AHS Krab, украинские военные хвалят. Кроме того, в Польше происходит ремонт немецкого вооружения и тех же Leopard. И за этот ремонт платит Германия, а польские рабочие получают средства. Ничего страшного не происходит. А премьер Моравецкий хотел показать, какой он крутой, суровый и будет украинцам показывать их место. К сожалению, риторика накаляется", - резюмировал общественный деятель.
Чех добавил по общественному мнению в Польше, то опросы в августе-сентябре показали, что партия PIC (Prawo и Sprawiedliwość) откусила 2-3% от антиукраинской и пророссийской конфигурации. Есть часть польских избирателей, которая ориентирована на помощь Украине, больше учитывая интересы России. Общество демократическое, разные взгляды, а партии выбирают для себя соответствующую стратегию. К сожалению, PIC выбрал резко антиукраинскую стратегию.
- 20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что страна больше не передает оружие для Украины.
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