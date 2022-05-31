Все наворованное в Мариуполе враг доставляет в ОРДО как помощь от России, - глава райсовета Могильный
Владимир Могильный, глава Центральной районной администрации в Мариупольском городском совете сообщил, что оккупантам город не нужен, они только разрушают и вывозят все более-менее, по их мнению, ценне
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Глава районной администрации отметил, что захватчики не собираются ничего делать с городом, а только все разграбляют и все вывозят.
"Полностью сейчас вывозится металл, зерно, также у фермеров забирается техника с GPS, который не известен для российского оккупанта. По моему мнению, город полностью грабят, вывозят и разрушают. Не только наши троллейбусы оказываются в Донецке, там появляется и медицинское оборудование из наших больниц. Все более-менее ценное, по мнению оккупанта, вывозится из Мариуполя, затем доставляется в Донецк или другие города ОРДО и подается там, как помощь России в развитии этого региона" – отметил Владимир Могильный.
- Ранее, председатель Мариупольского районного совета Степан Масхма сообщил, что оккупанты массово грабят город, кроме того, не позволяют эвакуироваться гражданским.
- Петр Андрющенко заявил, что российские захватчики начали с фильтрационных лагерей на оккупированных территориях Украины вывозить людей в РФ. Всего 29 мая в лагеря уже вывезли 235 мариупольцев, в том числе 28 детей.
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