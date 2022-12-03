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Все настоящие российские оппозиционеры уехали на Запад или были убиты, – политолог Басараб

3 декабря, 2022 суббота
10:39
война с Россией

Российские "либералы" не перестают быть шовинистами, а настоящие оппозиционеры уехали из РФ или были убиты режимом

Об этом заявил политолог Михаил Басараб в эфире Эспрессо.

По его словам, изменяя формы, российская империя сохраняет свое содержание. То же касается и журналистов из РФ.

"Когда речь идет о якобы оппозиционных медиа, российских либералах, оппозиционных политиках, я всегда говорю, что все настоящие оппозиционные или давно были вынуждены уехать на Запад, или были убиты российским режимом. Кстати, российские спецслужбы догоняют своих врагов по всей планете и уничтожают их, где бы те ни находились", - отметил Михаил Басараб.

Политолог отметил, что надо понимать: "Дождь", другие медиа из РФ – прежде всего российские. Они могут называть себя либералами, но не перестают быть представителями имперской, насквозь шовинистической совокупности людей.

"Этот так называемый журналист так называемого телеканала "Дождь" в эфире это очень хорошо подтвердил, что, живя в Латвии, они продолжают симпатизировать имперским действиям России, России, которая угрожает нападением на ту же Латвию, где они находятся", - рассказал политолог.

По словам Михаила Басараба, живя в стране ЕС и работая на канале "Дождь", журналист продолжил быть империалистом и поддерживать российские военные преступления. Политолог добавил, что такие "оппозиционеры" могут выехать в РФ, получить повестку и отправиться в Украину "в один конец".

"У нас должно быть к ним только такое отношение, потому что жизнь нас научила: верить русским нельзя. Даже если сегодня он пришел с дружескими объятиями, жалуясь на своего сегодняшнего российского правителя, это не значит, что завтра он не станет таким же кровавым русским правителем", - подчеркнул он.

  • 2 декабря ведущий российского трелеканала "Дождь" Алексей Коростелев в прямом эфире заявил о поддержке оккупантов . Его уволили. По словам главного редактора телеканала Тихона Дзядко, фраза, высказанная ведущим, создает ощущение у зрителя, что телеканал занимается оказанием помощи армии РФ, но это якобы не соответствует действительности. В соцсетях массово потребовали закрыть телеканал и выслать сотрудников из Латвии, где сейчас базируется редакция.
  • В Латвии телеканал "Дождь" оштрафован на 10 тыс. евро , ведь он обозначил оккупированный Крым как часть России и назвал российскую армию "нашей армией".

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