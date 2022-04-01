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"Все населенные пункты Луганской области под огнем оккупантов": Гайдай призвал жителей Луганщины эвакуироваться

1 апреля, 2022 пятница
14:46
война с Россией

Россияне обстреливают всю территорию Луганщины и готовятся наступать на Рубежное, Кременную и Попасную, ОВА призывает людей эвакуироваться

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Все населенные пункты Луганской области под огнем оккупантов, враг готовится наступать на Рубежное, Кременную и Попасную", - отметил он.

Сергей Гайдай добавил, что людей находят в укрытиях, предлагают эвакуироваться, но они отказываются и ждут, пока не уничтожат их дом, а их не будут доставать из-под завалов.

"Каждый день наши полицейские, водители, сотрудники ВГА рискуют жизнью, помогая гражданам уехать. Я прошу, пожалуйста, не медлите. Это проблема не одного дома, квартала, района или города", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

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Новости
эвакуация
россияне
Попасна
Рубежное
Сергей Гайдай
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