"Все населенные пункты Луганской области под огнем оккупантов": Гайдай призвал жителей Луганщины эвакуироваться
Россияне обстреливают всю территорию Луганщины и готовятся наступать на Рубежное, Кременную и Попасную, ОВА призывает людей эвакуироваться
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Все населенные пункты Луганской области под огнем оккупантов, враг готовится наступать на Рубежное, Кременную и Попасную", - отметил он.
Сергей Гайдай добавил, что людей находят в укрытиях, предлагают эвакуироваться, но они отказываются и ждут, пока не уничтожат их дом, а их не будут доставать из-под завалов.
"Каждый день наши полицейские, водители, сотрудники ВГА рискуют жизнью, помогая гражданам уехать. Я прошу, пожалуйста, не медлите. Это проблема не одного дома, квартала, района или города", - подчеркнул глава Луганской ОВА.
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