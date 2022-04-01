"Все нам в спину плевать будут": СБУ перехватила разговор оккупанта с родственником
Российские захватчики приехали убивать и уничтожать, а теперь им стыдно из-за того, что пришлось отступать из двух областей Украины
СБУ перехватила разговор захватчика с родственником.
В разговоре захватчик рассказал, что ему стыдно, что они отступают из Черниговской и Киевской областей. Оккупанты считают это изменой армии, потому что теперь, как сказал российский военный в телефонном разговоре, "все им будут плевать в спину", а свои уже считают их "обосравшимися лохами".
"Оккупанты приехали в Украину убивать и уничтожать. Поэтому даже частичное отведение войск их промытые пропагандой мозги воспринимают как позор", – рассказывают в СБУ.
Между собой оккупанты признают, что "сильные войска и вооружение России" были только рекламным роликом, а на самом деле все по-другому.
"Жаль, что оккупантам стыдно только за собственные поражения, но не перед мирными людьми, которых беспощадно убивают. Их настроения довольно показательны. Поэтому держим строй. Сейчас не время расслабляться. Каждого захватчика обязательно ждет наказание", - добавляют в СБУ.
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