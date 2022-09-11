Все надежды Путина на перемирие получили 8 сентября мощный отпор, - Пионтковский
Знаковый политолог Андрей Пионтковский отметил, что Байден собрал лидеров всех европейских стран, отправил своего секретаря в Киев, а министра обороны в Рамштайн – вот ответ Запада: Никакого перемирия, Путин должен проиграть войну
Об этом говорится в эфире Эспрессо.
"Путин и его окружение надеялись на посредников, он и сейчас продолжает надеяться заключить перемирие, несмотря на всю риторику об уничтожении Украинского государства. С одной стороны он выступает на разных форумах со своими безумными речами, а тем временем вся его дипломатия работает над тем, чтобы добиться прекращения огня и перемирия.Сначала в Киев присылали Драги, Макрона и Шольца , откуда с этим проектом их послали по известному адресу, как российский корабль, затем нанял Эрдогана и заплатил ему огромную цену, отдав полную свободу на Южном Кавказе, в Сирии и Ливии, еще раз полностью продав союзника, Армению", - отметил политолог.
Андрей Пионтковский заметил позорное поведение руководителя Армении Пашиняна, потому что Путин его предает и армянский народ раз за разом, а он бегает по разным форумам за Путиным, вылизывая ему з****цу. Но это уже пусть армянский народ с ним разбирается.
"В России надеялись до последнего момента, что удастся заключить соглашение, а тогда подать народу это, как некую фейковую победу. Действительно, если прекратятся боевые действия по линии столкновения сторон, они скажут, что мы уже отвоевали не только Крым, но и часть Херсонской и Запорожской областей, спасли наших соотечественников. Они надеялись, что перемирие вызовет массовые призывы всей путинской агентуры в Европе и США, что дадим миру шанс и давайте срочно прекратим поставки оружия в Украину. Вы же видели, какие демонстрации были организованы в Европе .
Но 8 сентября все эти надежды получили мощный отпор. Байден просто собрал лидеров всех европейских стран, отправил своего секретаря в Киев выразить свою поддержку, а министра обороны в Рамштайн – объявить принципиально новый пакет помощи . И это ответ Запада: Никакого перемирия, Путин должен проиграть войну", - подчеркнул Пионтковский.
- Ранее политолог Андрей Пионтковский выразил мнение, что Путина просто отстранят от власти после освобождения Херсона или уничтожения Крымского моста.
- Также политолог Андрей Пионтковский отметил, что Путин отчаянно опасается мобилизации в России, но военные настаивают на этом.
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