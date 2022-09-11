Все надежды Путина на перемирие получили 8 сентября мощный отпор, - Пионтковский

Об этом говорится в эфире Эспрессо.



"Путин и его окружение надеялись на посредников, он и сейчас продолжает надеяться заключить перемирие, несмотря на всю риторику об уничтожении Украинского государства. С одной стороны он выступает на разных форумах со своими безумными речами, а тем временем вся его дипломатия работает над тем, чтобы добиться прекращения огня и перемирия.Сначала в Киев присылали Драги, Макрона и Шольца , откуда с этим проектом их послали по известному адресу, как российский корабль, затем нанял Эрдогана и заплатил ему огромную цену, отдав полную свободу на Южном Кавказе, в Сирии и Ливии, еще раз полностью продав союзника, Армению", - отметил политолог.



Андрей Пионтковский заметил позорное поведение руководителя Армении Пашиняна, потому что Путин его предает и армянский народ раз за разом, а он бегает по разным форумам за Путиным, вылизывая ему з****цу. Но это уже пусть армянский народ с ним разбирается.



"В России надеялись до последнего момента, что удастся заключить соглашение, а тогда подать народу это, как некую фейковую победу. Действительно, если прекратятся боевые действия по линии столкновения сторон, они скажут, что мы уже отвоевали не только Крым, но и часть Херсонской и Запорожской областей, спасли наших соотечественников. Они надеялись, что перемирие вызовет массовые призывы всей путинской агентуры в Европе и США, что дадим миру шанс и давайте срочно прекратим поставки оружия в Украину. Вы же видели, какие демонстрации были организованы в Европе .



Но 8 сентября все эти надежды получили мощный отпор. Байден просто собрал лидеров всех европейских стран, отправил своего секретаря в Киев выразить свою поддержку, а министра обороны в Рамштайн – объявить принципиально новый пакет помощи . И это ответ Запада: Никакого перемирия, Путин должен проиграть войну", - подчеркнул Пионтковский.

Ранее политолог Андрей Пионтковский выразил мнение, что Путина просто отстранят от власти после освобождения Херсона или уничтожения Крымского моста.

Также политолог Андрей Пионтковский отметил, что Путин отчаянно опасается мобилизации в России, но военные настаивают на этом.

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