Об этом в эфире Еспресо заявил инвестор и предприниматель Константин Жеваго.

"Главная проблема - это некомпетентные действия государства. Когда государство говорит очень хорошие слова, а делает все наоборот, не прислушивается, не поощряет людей компетентных и не разговаривает с ними. Если у нас нет покупательной способности в стране - это результат того, что государство не может создать условия, когда бизнес будет развиваться и сам собой будет создавать эту покупательную способность. Через плату большей зарплаты, отчисления больших налогов. Да, сегодня есть ситуация непредсказуемости из-за военных действий. Это именно то время, когда государство должно консолидировать все свои возможности, чтобы как можно больше помогать бизнесу, а не делать так, чтобы бизнес регуляторно не мог понять, куда мы будем двигаться дальше", – сказал он.

Жеваго отметил, что в Украине сейчас идет усиление давления всех правоохранительных органов на бизнес.

"Это первый вопрос, который задает президенту неолигархический бизнес. Не говоря уже о крупном бизнесе, который все почему-то называют олигархами. Там не все олигархи, там есть крупные предприниматели, которые построили крупный бизнес, который сегодня равен так называемому олигархическому бизнесу. Который существует в нашей стране и с этим надо разбираться - но не через законі об олигархах, а через усиление возможностей Антимонопольного комитета, законодательства, деятельности правоохранительных органов... Я на 100% уверен в том, что кроме того, что у нас военное положение, остальная ответственность только на государстве. То, что мы сегодня имеем – усиленное давление правоохранительных органов, невозврат НДС. Все, на что жалуется малый и крупный бизнес – это все некомпетентные действия государства и некомпетентных чиновников", - подытожил предприниматель.