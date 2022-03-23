Все мы – украинцы: звездный футболист ПСЖ объявил о сборе средств для Украины

Об этом Рамос сообщил в сторис в Instagram .

Бывший капитан мадридского "Реала" запустил продажу худи, на передней части которого изображен символ мира - голуби, а сзади надпись: "Все мы - украинцы". Стоимость худи – 100 евро.

Все средства от продажи поступят в фонд братьев Кличко на нужды пострадавших из-за нападения России украинцев.

Серхио Рамос выступает за ПСЖ с лета 2021 года. До этого он 16 лет играл за "Реал". С мадридцами 35-летний защитник пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырехкратным победителем клубного чемпионата мира.

Напомним, 22 марта бронзовый призер Олимпиады-2020 по каратэ Станислав Горуна выразил готовность продать медаль Игр, чтобы помочь армии.

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