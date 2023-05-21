Ответ мой был таким: верю, что постепенно, с Божьей помощью, законным, разумным и мирным путем наша Украинская Православная Церковь будет служить во всех православных святынях, которые являются достоянием нашего народа и находятся в ведении нашего государства. Мы хотим, чтобы все православные украинцы были в единой поместной Православной Церкви, молились Богу, служили действительно преданными гражданами украинского государства, не отравленными русской неоимперской идеологией.

Украинская Церковь должна быть на страже нашего духовного пространства! Слишком долго у нас насаждали идеологию "русского мира", которая принесла в наш мирный дом войну и разрушение, так что мы все должны объединиться ради нашего будущего, нашего народа, блага нашего государства. И это произойдет – в свое, Богом определенное время.

Идет постепенный, но необратимый процесс объединения православных украинцев в единой Церкви. Я бы назвал это эволюцией, происходящей мирным путем. В отдельных регионах уже все существующие общины, которые были в МП, оставили эту юрисдикцию. От запада Украины этот процесс постепенно продвигается дальше, к центру

Читайте также: Со злом примиряться никогда нельзя!

А сейчас идет постепенный, но необратимый процесс объединения православных украинцев в единой Церкви. Я бы назвал это эволюцией, происходящей мирным путем. В отдельных регионах уже все существующие общины, которые были в МП, оставили эту юрисдикцию. С запада Украины этот процесс постепенно продвигается дальше, к центру. Все больше общин присоединяется к нашей Церкви, причем все чаще – вместе со священниками, которые не хотят дальше лгать и быть частью РПЦ. И это хорошая тенденция.

Все мы призваны к единству, быть в единой Церкви, но каждый проходит этот путь по-разному. Как большая река образуется благодаря разным ручьям, так и мы, православные украинцы, объединяемся в единую "реку", в единую поместную Православную Церковь Украины. У нас есть свое независимое государство и у нас будет единственная мощная Украинская Православная Церковь, которая объединит всех православных Украины в своей семье. Мы молимся за это, просим Бога об этом, и Господь создает соответствующие условия. Слава Богу за все!

Источник

Об авторе. Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.