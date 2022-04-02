Все мы хотим мира, но впереди еще сложные битвы, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска готовятся к новым мощным ударам по Украине
Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.
"На востоке нашей страны ситуация остается крайне сложной. Российские военные нагоняют на Донбасс, на Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности – как внутренние, так и внешние. Еще раз подчеркиваю: впереди - сложные битвы. Сейчас еще нельзя думать, что мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет - каждый это увидит. Каждый это почувствует - что наступает мир", - отметил президент Украины.
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