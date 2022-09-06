Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

"Вот "Точка У" прямой наводкой. Понтоном перевозили 12 машин и прям в "Урал" попало. Всех нах**й разбросало. Этот **бучий дон-река нах**й, Днепр бл**, она вся трупами нах**и полная уже.

Все мосты раз**бали, Херсон-х**есон.Все разъ**бали. Мы просто здесь в полной ж**пе, только вон, бл**дь, паромами нах**й передвигаются пацаны, бл**дь, и п**здец", — рассказывает оккупант.

В вечернем своде 6 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что российские военные ведут с высокой интенсивностью воздушную разведку БпЛА и пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск.

В оккупированном Бердянске у здания администрации взорвали автомобиль с "комендантом" города. Гуаляйтер скончался в больнице.

Журналист Сергей Никитенко рассказал, что оккупанты запретили ввозить гуманитарные грузы в Херсонскую область с подконтрольной территории Украины.

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