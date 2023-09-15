Все морские ракетоносители РФ остаются в пунктах базирования: ситуация в ночь на 15 сентября
В Силах обороны Украины поделились информацией о ситуации в их зоне ответственности по состоянию на ночь с 14 на 15 сентября
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Сил обороны юга Украины.
"Обстановка в нашей зоне ответственности остается стабильной и контролируемой", – говорится в сообщении.
Активность вражеской авиации не наблюдается. Пусков ударных беспилотников не зафиксирован. Морские ракетоносители находятся в пунктах базирования.
"Однако для возвращения на боевое дежурство им достаточно 2-3 часа. Будьте сознательными и бдительными! Тихой ночи! Все будет Украина!", - говорится в сообщении.
- В ночь с 13 на 14 сентября российские террористы запустили ориентировочно 6 групп "шахедов" для обстрела Украины.
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