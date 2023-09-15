Все морские ракетоносители РФ остаются в пунктах базирования: ситуация в ночь на 15 сентября

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Сил обороны юга Украины.

"Обстановка в нашей зоне ответственности остается стабильной и контролируемой", – говорится в сообщении.

Активность вражеской авиации не наблюдается. Пусков ударных беспилотников не зафиксирован. Морские ракетоносители находятся в пунктах базирования.

"Однако для возвращения на боевое дежурство им достаточно 2-3 часа. Будьте сознательными и бдительными! Тихой ночи! Все будет Украина!", - говорится в сообщении.