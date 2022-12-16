Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Прежде всего благодарю наших бойцов Воздушных сил, наших зенитчиков, разведчиков и всех других, кто защищает и кто помогает защищать украинское небо. Сегодняшний результат - 60 ракет сбито. Отличились все воздушные командования - "Центр", "Юг", "Восток" и " Запад". Особенно результативными были бойцы 96-й зенитной ракетной бригады, прикрывающие Киевскую область. Более 40 ракет террористов были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева. Я благодарю вас, воины!» - сказал Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что все цели оккупантов – гражданские объекты.

"К сожалению, есть попадания. Террористам нужна такая массовость ракетных налетов, чтобы хотя бы часть их "изделий" достигала назначенных целей. Все их мишени сегодня – гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что у РФ есть ресурсы на еще несколько таких атак.

"Им еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов. Нам хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое", - сказал Зеленский.

16 декабря РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар. По данным ВСУ, оккупанты выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых удалось сбить.

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