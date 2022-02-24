Все медучреждения будут оказывать помощь нуждающимся, плановые госпитализации и операции приостановлены, - Минздрав

Об этом он написал в Facebook.



"Это - новая реальность и новые подходы в работе медицинской системы к оказанию помощи как Вооруженным Силам Украины, так и гражданскому населению. Все медицинские учреждения будут оказывать помощь всем нуждающимся.

Сейчас мы приостанавливаем плановые госпитализации и операции к отдельному распоряжению", - отметил он.



Он добавил, что в медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и др., у них есть четкие механизмы пополнения запасов и их обновление.



"Все больницы обеспечены автономными источниками питания. Задействованы все региональные центры экстренной медицинской помощи, которые обеспечивают бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи", - подчеркнул Ляшко.