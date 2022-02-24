Все медучреждения будут оказывать помощь нуждающимся, плановые госпитализации и операции приостановлены, - Минздрав
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в медицинских учреждениях сформирован запас лекарств, все медучреждения обеспечены альтернативными источниками питания
Об этом он написал в Facebook.
"Это - новая реальность и новые подходы в работе медицинской системы к оказанию помощи как Вооруженным Силам Украины, так и гражданскому населению. Все медицинские учреждения будут оказывать помощь всем нуждающимся.
Сейчас мы приостанавливаем плановые госпитализации и операции к отдельному распоряжению", - отметил он.
Он добавил, что в медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и др., у них есть четкие механизмы пополнения запасов и их обновление.
"Все больницы обеспечены автономными источниками питания. Задействованы все региональные центры экстренной медицинской помощи, которые обеспечивают бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи", - подчеркнул Ляшко.
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