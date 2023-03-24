Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"По нашей информации, в Бердянске российские оккупанты превратили все медицинские и санаторные учреждения в госпитали для своих раненых военных. Туда россияне свозят раненых и тяжелораненых. Город Мелитополь остается логистическим хабом для российской армии. Через город они перебрасывают личный состав и военную технику", – рассказал Дмитрашковский.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления также добавил, что на временно оккупированных территориях Украины у россиян есть острая нехватка в медикаментах

"Также у нас есть информация о том, что больницы, работающие в Бердянске, остро нуждаются в медикаментах. Именно поэтому в российских пабликах чаще появляется информация о том, что раненых российских военных нечем лечить. Из-за этого среди раненых россиян очень большая смертность", – добавил он.