Все медицинские и санаторные учреждения в Бердянске оккупанты превратили в госпитали для своих раненых военных, - спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрашковский
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что во временно оккупированном Бердянске россияне превратили все медицинские учреждения в госпитали для своей армии
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"По нашей информации, в Бердянске российские оккупанты превратили все медицинские и санаторные учреждения в госпитали для своих раненых военных. Туда россияне свозят раненых и тяжелораненых. Город Мелитополь остается логистическим хабом для российской армии. Через город они перебрасывают личный состав и военную технику", – рассказал Дмитрашковский.
Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления также добавил, что на временно оккупированных территориях Украины у россиян есть острая нехватка в медикаментах
"Также у нас есть информация о том, что больницы, работающие в Бердянске, остро нуждаются в медикаментах. Именно поэтому в российских пабликах чаще появляется информация о том, что раненых российских военных нечем лечить. Из-за этого среди раненых россиян очень большая смертность", – добавил он.
- 2 марта российские захватчики, которые не смогли захватить Запорожскую область, но заявили об оккупации, решили , что центром области у них будет временно оккупированный Мелитополь.
- В марте мэр Мелитополя Иван Федоров заявил , что оккупанты готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Запорожской области.
- По данным аналитиков британской разведки, россияне "тихо" заявили , что Мелитополь стал центром оккупированной территории области, признавая, что войска вряд ли смогут захватить запланированные цели.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.56Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное