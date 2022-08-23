Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Каждый день мы слышим о повреждении логистических путей оккупантов на Херсонщине. Как и заявляли Вооруженные силы Украины, все логистические пути оккупантов на Херсонщине между левым и правым берегом находятся под огневым контролем украинской армии. Вчерашний удар по Антоновскому мосту, который оккупанты пытались отремонтировать, подтверждает этот факт", - рассказал Головня.

Советник мэра Херсона также добавил, что россияне пытаются строить понтонные переправы у уничтоженных мостов.

"Оккупанты продолжают строить понтонные переправы у уничтоженных мостов. По Антоновскому мосту движение не осуществляется уже в течение нескольких недель. Хотя есть информация, что легковые автомобили проезжают этот мост", - добавил он.

22 августа ВСУ ударили по Антоновскому мосту, поднялся дым. Сообщается, что оккупанты уже не смогут отремонтировать Антоновский мост.

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