Все логистические пути оккупантов в Херсонской области находятся под огневым контролем ВСУ, - советник мэра Головня
Советник городского головы Херсона Роман Головня сообщил, что Вооруженные силы Украины достаточно успешно уничтожают все логистические пути захватчиков на Херсонщине
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Каждый день мы слышим о повреждении логистических путей оккупантов на Херсонщине. Как и заявляли Вооруженные силы Украины, все логистические пути оккупантов на Херсонщине между левым и правым берегом находятся под огневым контролем украинской армии. Вчерашний удар по Антоновскому мосту, который оккупанты пытались отремонтировать, подтверждает этот факт", - рассказал Головня.
Советник мэра Херсона также добавил, что россияне пытаются строить понтонные переправы у уничтоженных мостов.
"Оккупанты продолжают строить понтонные переправы у уничтоженных мостов. По Антоновскому мосту движение не осуществляется уже в течение нескольких недель. Хотя есть информация, что легковые автомобили проезжают этот мост", - добавил он.
- 22 августа ВСУ ударили по Антоновскому мосту, поднялся дым. Сообщается, что оккупанты уже не смогут отремонтировать Антоновский мост.
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