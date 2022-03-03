"Все линии обороны сохранены, оккупанты обречены": Зеленский назвал ракетные удары РФ по украинским городам признанием собственной беспомощности

Об этом он сказал в своем обращении.



"Ракетно-бомбовые удары России по украинским городам - это признание, что не смогли сделать ничего существенного на нашей земле. Все линии нашей обороны сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Они подавлены, они обречены", - подчеркнул президент.



По его словам, Киев выдержал ночь на 3 марта и очередной ракетно-бомбовый удар, поскольку сработала украинская противовоздушная оборона. Херсон и Изюм, подвергшиеся сильным обстрелам с воздуха, "ничего не отдали" россиянам. Чернигов, Сумы, Николаев удерживают оборону.



"Одесса - они хотят разрушить нашу Одессу, но увидят только дно Черного моря, потому что они дно", - отметил Владимир Зеленский.



Кроме того, мишенью россиян стал Успенский собор в Харькове – одна из древнейших православных достопримечательностей города, достопримечательностей Украины, во время войны служащая укрытием для людей.



"Святое место теперь побито войной. Они не боятся даже этого, пользуются даже тем, что Бог не дает моментального отпора, но Бог все видит и отвечает. Отвечает так, что вам не спрятаться. Нет такого бункера, чтобы пережить ответ от Бога, а собор мы точно восстановим, чтобы никакого следа войны там не осталось, и даже если вы разрушите все наши соборы и церкви, вы не разрушите нашей веры, нашей искренней веры в Украину и в Бога, веры в людей. Мі восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил , что Украина требует от России выплатить материальный ущерб за разрушительные действия оккупационных войск.