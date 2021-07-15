Все лидеры "нормандского" формата выступают за проведение саммита, - Песков

Об этом сообщает ТАСС.

Он сообщил, что Россия, Украина, Франция и Германия выступают за проведение встречи лидеров стран.

"Вы знаете, что все участники" нормандской четверки "говорят в пользу такого саммита", - сказал Песков.



Пресс-екретарь Путина добавил, что конкретных сроков пока нет.