Все лидеры "нормандского" формата выступают за проведение саммита, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандского" формата поддерживают идею проведения саммита
Об этом сообщает ТАСС.
Он сообщил, что Россия, Украина, Франция и Германия выступают за проведение встречи лидеров стран.
"Вы знаете, что все участники" нормандской четверки "говорят в пользу такого саммита", - сказал Песков.
Пресс-екретарь Путина добавил, что конкретных сроков пока нет.
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