Об этом Министерство здравоохранения сообщает в своем facebook .

В сообщении говорится, что ПТСР – это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события и влиять на способность к нормальному функционированию.

"Нельзя получить ПТСР из-за того, что вас, например, уволили с работы, ведь психологическая травма, из-за которой развивается ПТСР, всегда связана с чрезвычайно угрожающей или катастрофической ситуацией", - пишет Минздрав.

По данным Министерства, ПТСР развивается только у 20-30% людей, переживших травматические события. ПТСР имеет следующие симптомы:

Повторное переживание, включающее интрузии (проживание травматического события снова и снова) и флешбеки (повторные воспоминания с чувством пребывания внутри события, ночные ужасы.)

Избегание напоминаний, воспоминаний и мыслей о травме.

Неконструктивные поведенческие решения, когнитивные/эмоциональные нарушения.

Гипервозбуждение, повышенная тревожность (усиленное чувство угрозы).

В Минздраве отмечают, что работу с такими людьми должны проводить специалисты, поскольку лицам из ПТСР очень легко навредить.

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