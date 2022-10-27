Все ли украинцы будут страдать от посттравматического синдрома из-за войны. Объяснение Минздрава
В Минздраве объяснили, как развивается посттравматический синдром, что его вызывает и станет ли это массовым явлением среди украинцев
Об этом Министерство здравоохранения сообщает в своем facebook .
В сообщении говорится, что ПТСР – это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события и влиять на способность к нормальному функционированию.
"Нельзя получить ПТСР из-за того, что вас, например, уволили с работы, ведь психологическая травма, из-за которой развивается ПТСР, всегда связана с чрезвычайно угрожающей или катастрофической ситуацией", - пишет Минздрав.
По данным Министерства, ПТСР развивается только у 20-30% людей, переживших травматические события. ПТСР имеет следующие симптомы:
- Повторное переживание, включающее интрузии (проживание травматического события снова и снова) и флешбеки (повторные воспоминания с чувством пребывания внутри события, ночные ужасы.)
- Избегание напоминаний, воспоминаний и мыслей о травме.
- Неконструктивные поведенческие решения, когнитивные/эмоциональные нарушения.
- Гипервозбуждение, повышенная тревожность (усиленное чувство угрозы).
В Минздраве отмечают, что работу с такими людьми должны проводить специалисты, поскольку лицам из ПТСР очень легко навредить.
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