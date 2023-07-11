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"Все летит в Кличко": мэр Киева рассказал о рабочих конфликтах с Офисом президента

11 июля, 2023 вторник
13:46
Общество

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что между ним и Офисом президента есть рабочие конфликты, касающиеся контроля над столицей

Об этом он заявил в интервью "Бабелю" .

Так, по словам Кличко, главы десяти районных администраций столицы подчиняются не мэру города, а находятся в вертикали президента. Они являются балансодержателями укрытий Киева и отвечают за них. Также они получают средства на их обустройство.

Кличко утверждает, что большое количество укрытий, о которых главы райадминистраций "отрапортовали", либо не отвечают требованиям к эксплуатации, либо их вообще не существует.

"Все летит в Кличко... И выговор мне вынес Кабмин, хотя раньше это было не в его компетенции - то есть как-то криво все сделано", - отметил мэр Киева.

Он добавил, что это может быть "определенным звеном действий" со стороны Офиса президента. В то же время, Кличко и не исключает того, что "Офис живет в медийном поле, и это может быть попыткой публично уничтожить мою репутацию".

Мэр столицы также рассказал, что не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским с начала полномасштабного вторжения. Однако он хочет "многое" ему сказать.

"Например, хотел бы сказать, что очень деструктивно и непонятно для украинцев выглядит, когда внутри страны некоторые политики занимаются противостоянием в разгар войны", - подчеркнул Кличко и добавил, что это выглядит "немудро" в глазах иностранных партнеров.

Что известно о конфликте Кличко и ОПУ

Конфликт между Кличко и Офисом президента обострился после того, как в ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты возле закрытого укрытия погибли три человека.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине.

12 июня ГСЧС сообщила, что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий – это около 63 тыс. объектов. Из них около трети оказались закрыты или непригодны к использованию. После этого начали ходить слухи, что Кличко и главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко могут уволить с их должностей, после чего назначат на их место одно доверенное лицо президента.

А уже 21 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил о "шквальной кампании по дискредитации" столичных властей и его лично. Так он отреагировал на назначение судом домашнего ареста директору департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку.

Затем на заседании СНБО было принято решение усилить ответственность за ненадлежащее содержание укрытий. 26 июня президент Зеленский своим указом ввел это действие в действие. А уже 27 июня мэр Киева Виталий Кличко и еще семь чиновников из Киевщины был объявлен выговор. Тогда же с должностей уволили председателей Деснянской и Святошинской районной госадминистрации Киева

Виталий Кличко
Киевщина
новости Киева
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