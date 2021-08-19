Все, кто использовал менее 250 кВт электроэнергии, будут платить по льготному тарифу, другие - больше, - член НКРЭКУ Бабий
Тариф на электроэнергию 1,44 грн/ кВт-час будет действовать только для тех потребителей, которые использовали до 250 кВт в месяц, в случае превышения пользователь будет платить 1,68 грн/кВт-час за весь объем потребленной электрической энергии
Так постановление правительства объяснила Ольга Бабий, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Постановление КМУ только обнародовано. Методологии, дополнительных разъяснений еще нет. Но предварительно, кто потребил 252 кВт, будет платить 1,68 грн/кВт-час за весь объем, а кто употребил 250 кВт, - будет платить 1,44 грн/кВт-час ", - сказала Бабий.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 11 августа сказал , что Кабмин снизит тариф на электроэнергию до 1,44 грн/кВт-час для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт в месяц и оставит тариф на уровне 1,68 грн/кВт для всех.
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17 августа Кабмин обнародовал постановление о снижении цен на электроэнергию для потребителей менее 250 кВт-час в месяц.
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Эксперты говорят, что тариф на э/э для населения и так необоснованный, он дотируется промышленными потребителями.
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