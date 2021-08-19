Все, кто использовал менее 250 кВт электроэнергии, будут платить по льготному тарифу, другие - больше, - член НКРЭКУ Бабий

Так постановление правительства объяснила Ольга Бабий, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Постановление КМУ только обнародовано. Методологии, дополнительных разъяснений еще нет. Но предварительно, кто потребил 252 кВт, будет платить 1,68 грн/кВт-час за весь объем, а кто употребил 250 кВт, - будет платить 1,44 грн/кВт-час ", - сказала Бабий.