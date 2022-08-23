"Все Крымом началось - Крымом и завершится": Зеленский на открытии саммита Крымской платформы
Во время открытия саммита Крымской платформы 23 августа 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для победы в борьбе против России необходимо освободить Крым от оккупации
Об этом Владимир Зеленский сказал во время открытия саммита Крымской платформы 23 августа 2022 года.
По его словам, для победы в борьбе против России необходимо освободить Крым от оккупации.
"Все Крымом началось – Крымом и завершится. Это действительно так. Я в это верю 100%. Чтобы преодолеть террор, чтобы вернуть прогнозируемость и безопасность нашему региону, в Европе, во всем мире надо одерживать победу. Победу в борьбе против российской агрессии, а значит, – освободить Крым от оккупации. Там, где началось, там и завершится. И это будет эффективная реанимация правопорядка", - сказал Зеленский.
Также президент отметил, что точкой отсчета с начала деградации РФ стал захват украинского Крыма.
"Деградация России началась с захвата Крыма. Началась с террора крымскотатарского народа, коренного народа Крыма. С репрессий по религиозному признаку, ставших едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе в 21 веке против крымской мусульманской общины", - сказал он.
Зеленский отметил, что молчание во время аннексии Крыма – прямая причина полномасштабной войны в Украине.
"Россия теперь борется за первенство с самыми жестокими режимами прошлого, которые ответственны за геноцид, захватнические войны и депортацию. Многие в мире не молчали обо всем этом, многие противодействовали, помогали нам, боролись. Но в то же время многие промолчали, и это правда, пытались не замечать, что происходило в Крыму. И это стало одной из ключевых причин, по-моему, всего того, что сейчас происходит в Украине и в мире", - сказал Зеленский.
- В прошлом году в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве приняли участие 46 международных делегаций. Он собрал представителей всех стран НАТО и ЕС. На саммите "Крымская платформа" была принята совместная декларация о подтверждении Украиной готовности политики непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации.
- В этом году участие во втором саммите Крымской платформы подтвердили около 60 иностранных участников (стран и организаций), в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, президент Польши Анджей Дуда, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида. Полный список гостей до последнего не разглашали из соображений безопасности.
- В Киеве стартовал второй саммит Крымской платформы. В этот раз из-за полномасштабной войны с РФ он происходит в онлайн-формате
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