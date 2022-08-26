Об этом пишет в телеграме советник главы Офиса президента Михаил Подоляк .

"Вся политика Москвы строится на игре в повышение ставок. И многие еще опасаются "разозлить"… медведя. Но все, что могла показать Россия, кроме оружия массового поражения, показано. Все козыри использованы. Все остальное – пропаганда. Не надо бояться Россию. Надо усиливать помощь Украине", – написал советник.

11 августа министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам сообщил, что его государство присоединится к программе подготовки украинских военных в Великобритании. "Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и обучении. В Норвегии положительно оценивают британскую инициативу обучать украинских военных в Великобритании. Мы будем участвовать с инструкторами в этой базовой подготовке солдат, как и некоторые другие страны", - сказал министр обороны.

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил украинских военных во время танковых учений в Германии и заявил, что страна продолжит поставлять Украине тяжелые системы вооружения.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен убеждена, что поддержка Украины немецким обществом и правительством тверда, и прогнозирует дальнейшее сотрудничество. 12 августа она подчеркнула, что список тех вооружений, которые Германия уже доставила Украине, впечатляет, если вспомнить, что до 24 февраля страна говорила, что принципиально никогда не будет поставлять украинцам оружие.

Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860.

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