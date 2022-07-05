Все конфискованные российские активы должны быть направлены на восстановление Украины, - Шмигаль в Лугано
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль убежден, что все конфискованные активы Российской Федерации должны быть направлены на восстановление экономики и инфраструктуры Украины
Об этом он заявил во время выступления на конференции по восстановлению Украины в Лугано, Швейцария, транслировавшейся на телеканале "Еспресо".
"Мы фокусируем наше внимание на вопросе восстановления Украины. Это очень амбициозный план как для правительства Украины, так и для международных партнеров. В частности, мы инициируем последовательность и стабильность. Мы создали координационные группы из представителей украинской власти, которые будут участвовать в проведении инициатив. Мы Также понимаем, что российские активы будут конфискованы из-за агрессии Российской Федерации против Украины. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины", - рассказал Шмигаль.
Премьер-министр подчеркнул, что Украина стремится и работает над новым уровнем безопасности для государства.
"Мы стремимся перейти на другой уровень безопасности для государства, чтобы в будущем любой агрессор знал цену войны против Украины. Это очень важный момент. Поэтому у нас были сессионные заседания, на которых мы работали над этим вопросом. Также мы обсуждали экономическую ситуацию в стране и то, каким образом сможем добиться экономического чуда в Украине во время войны и после ее завершения", - добавил он.
- 4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины .
- 4 июля правительство представило проект плана восстановления Украины на международной конференции в Швейцарии, оно нуждается в $750 млрд
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