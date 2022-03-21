Все компромиссы с Россией будет утверждать всеукраинский референдум, - Зеленский

Об этом он сказал в интервью Суспильному .

"Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут (в НАТО, – ред), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам нужно успокоиться, сказать, что, "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс", - добавил он.

По словам Зеленского, в вопросах гарантии безопасности речь идет об изменениях законодательства.



"Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мой этот поход будет с нашим народом", - отметил президент.