"Все ключевые решения без "Единой России" не проходили. И без ее руководства", - Пушилин о "гражданской войне" на Донбассе
Во время прямого включения со вчерашнего съезда "Единой России" главный террорист ОРДО Денис Пушилин описал роль этой политсилы из РФ в деятельности так называемой Донецкой народной республики, признанной украинскими правоохранителями незаконным вооруженным формированием
Об этом он сказал во время прямого включения для одного из прокремлевских ТГ-каналов, работающего в РФ, рассказывает Еспресо.TV .
На соответствующий фрагмент выступления Пушилина обратили внимание украинские пользователи.
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"Важен сам факт нашего присутствия на значимом событии. Тем более, это ХХ уже съезд.
И для Донбасса сам факт присутствия, знаете, говорит о том, что правящая, ведущая политическая сила про Донбасс не то что помнит, а все годы... Изначально это была просто помощь, поддержка. Т.е. все ключевые решения без "Единой России" не проходили. И без ее руководства, в частности. А теперь идет политическая интеграция"
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- Напомним, вчера, 4 декабря 2021 года, на ХХ съезде руководящей в РФ партии Владимира Путина "Единая Россия" в ее состав были официально приняты вожаки террористов ОРДЛО Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
- Партбилеты им вручал российский экс-президент Дмитрий Медведев.
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