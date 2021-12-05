"Все ключевые решения без "Единой России" не проходили. И без ее руководства", - Пушилин о "гражданской войне" на Донбассе

Об этом он сказал во время прямого включения для одного из прокремлевских ТГ-каналов, работающего в РФ, рассказывает Еспресо.TV .



На соответствующий фрагмент выступления Пушилина обратили внимание украинские пользователи.



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"Важен сам факт нашего присутствия на значимом событии. Тем более, это ХХ уже съезд.



И для Донбасса сам факт присутствия, знаете, говорит о том, что правящая, ведущая политическая сила про Донбасс не то что помнит, а все годы... Изначально это была просто помощь, поддержка. Т.е. все ключевые решения без "Единой России" не проходили. И без ее руководства, в частности. А теперь идет политическая интеграция"

Напомним, вчера, 4 декабря 2021 года, на ХХ съезде руководящей в РФ партии Владимира Путина "Единая Россия" в ее состав были официально приняты вожаки террористов ОРДЛО Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Партбилеты им вручал российский экс-президент Дмитрий Медведев.

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