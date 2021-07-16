Все клубы УПЛ будут играть с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" на футболках

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .

По регламенту УПЛ на сезон 2021/22 каждый клуб должен нанести на игровую форму большую эмблему УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Эмблему разместят на футболке спереди между логотипами клуба и производителя экипировки.

Это требование распространяется на матчи УПЛ, Кубка и Суперкубка Украины.