Все клубы УПЛ будут играть с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" на футболках
Все клубы Премьер-лиги в новом сезоне будут выступать с эмблемой Украинской ассоциации футбола с патриотическими лозунгами
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .
По регламенту УПЛ на сезон 2021/22 каждый клуб должен нанести на игровую форму большую эмблему УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!".
Эмблему разместят на футболке спереди между логотипами клуба и производителя экипировки.
Это требование распространяется на матчи УПЛ, Кубка и Суперкубка Украины.
- Напомним, 11 июля УАФ утвердила официальный статус слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!".
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