Все хотят победы Украины, но никто не хочет воевать с Россией, - Зеленский
Все хотят победы Украины, но никто не хочет воевать с Россией, украинцы борются за безопасность всей Европы, поэтому им нужно больше оружия
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью The New York Times .
"Все боялись войны... Все хотят победы Украины, но никто не хочет воевать с Россией. И это все. Это точка. И потому мы должны были решить, как оставаться сильными. Если никто не хочет с ними воевать, все боятся с ними воевать – извините, тогда мы будем решать, как это сделать, правильно это или нет", – сказал Зеленский.
Президент Украины отметил, что Украина борется за безопасность всей Европы, поэтому украинцам нужно больше оружия.
"Война пойдет дальше, глубже в Европу, поэтому, пожалуйста, отправьте нам оружие, потому что мы вас тоже защищаем", - сказал он The New York Times.
Также Зеленский напомнил, что у Украины до сих пор нет возможности закрыть и защитить небо, хотя это могло бы спасти много украинцев.
"С начала полномасштабного вторжения и до сих пор все, о чем я просил, – закрыть небо. Если бы небо было закрыто, у нас бы не было всех этих смертей. И мы предлагали альтернативу закрытому небу: несколько самолетов... Но даже сегодня, когда идет эта война (полномасштабное вторжение России в Украину, - ред), мы не имеем возможности закрыть и защитить небо", - отметил Зеленский.
- Алексей Резников рассказал , сколько систем HIMARS нужно Украине для контрнаступления.
- Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила , что Киев обсуждает с Вашингтоном все возможности для поставки новых видов вооружения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.09
Покупка 39.09Продажа 39.92
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 40.64
- Актуальное
- Важное