Все хотят победы Украины, но никто не хочет воевать с Россией, - Зеленский

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью The New York Times .

"Все боялись войны... Все хотят победы Украины, но никто не хочет воевать с Россией. И это все. Это точка. И потому мы должны были решить, как оставаться сильными. Если никто не хочет с ними воевать, все боятся с ними воевать – извините, тогда мы будем решать, как это сделать, правильно это или нет", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что Украина борется за безопасность всей Европы, поэтому украинцам нужно больше оружия.

"Война пойдет дальше, глубже в Европу, поэтому, пожалуйста, отправьте нам оружие, потому что мы вас тоже защищаем", - сказал он The New York Times.

Также Зеленский напомнил, что у Украины до сих пор нет возможности закрыть и защитить небо, хотя это могло бы спасти много украинцев.

"С начала полномасштабного вторжения и до сих пор все, о чем я просил, – закрыть небо. Если бы небо было закрыто, у нас бы не было всех этих смертей. И мы предлагали альтернативу закрытому небу: несколько самолетов... Но даже сегодня, когда идет эта война (полномасштабное вторжение России в Украину, - ред), мы не имеем возможности закрыть и защитить небо", - отметил Зеленский.

Алексей Резников рассказал , сколько систем HIMARS нужно Украине для контрнаступления.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила , что Киев обсуждает с Вашингтоном все возможности для поставки новых видов вооружения.

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