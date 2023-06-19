Соответствующее видео размещено на Youtube-канале главного мастер-сержанта бригады Валерия Маркуса.

В ходе допроса выяснилось, что рота (полк 1430, третья мотострелковая рота, второй взвод, второе отделение) мобилизованного оккупанта в количестве 120 человек заменила на позициях других "уставших" захватчиков.

"Те ребята, которые, якобы с самого начала были там, устали, а мы должны их заменить", - сказал он.

Сам военнопленный утверждает, что был "пойман" участковым в подъезде своего дома в Москве, когда Путин объявил о "мобилизационных мероприятиях" 21 сентября 2022 года. До этого он пытался прятаться в своей квартире во избежание вручения повестки.

Оказавшись на территории Украины в окопах оккупационных войск, "мобик", как сам он говорит, "очень испугался, бросил автомат и начал убегать", но был ранен в ходе наступления украинских военных. Последние оказали оккупанту первую медицинскую помощь и предоставили воды.

"Однажды нас привезли и сказали подменить. Потом сказали, что будет наступление ВСУ. И наступление наступило. Сначала артиллерией нас накрыли, а потом ваши ребята ушли. Я увидел, что улетели гранаты и начал убегать", - рассказывает захватчик.

По его словам, изо роты у 120 человек осталось меньше половины.

"Я просто не успел скрыться. Меня подстрелили. Все убегали, все хотели отступить. Все хотели жить, но не успели", - сказал военнопленный РФ.

Мобилизированный россиянин пожаловался на "скотское" отношение командиров, которые, как он говорит, не ходили в атаку и стреляли по ногам подчиненных, если те выражали хоть какое-то недовольство ситуацией.

"У нас забрали телефоны, бросили в одну посадку, потом в другую. Как скотов. Воды нет, обеспечения нет", - рассказал он.

Также он сказал, что оккупанты из подразделения росгвардии РФ "Ахмат" насиловали женщин в Токмаке и Молочанске Запорожской области.