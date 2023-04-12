Об этом в эфире Эспрессо заявил исполнительный директор БО "Save Ukraine", бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"Меня очень часто журналисты спрашивают: "Если мама согласилась своего ребенка отправить в этот лагерь". Это все равно депортация, потому что россияне взяли этих детей в условиях оккупации. Они не имели права на это в соответствии с гуманитарным правом, Римским уставом. Они просто увлекли этих детей, воспользовавшись беспомощностью этих семей, а затем их не отдали. Впоследствии они эту этническую группу украинцев переместили в другую этническую группу россиян, которая является геноцидом. Отказались их возвращать и начали промывать им мозги", - отметил он.

Кулеба рассказал, как совершается документация преступлений.

"Мы, возвращая детей, каждую историю документируем из СБУ. Наша организация также работает с Международным уголовным судом и все это кейсы будут в Гааге", - подытожил он.