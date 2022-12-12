Об этом сообщает Sport.es.

По словам Луиша Фигу, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ошибся, когда в матчах плей-офф против Швейцарии (6:1) и Марокко (0:1) оставил лидера команды Криштиану Роналду в запасе.

"Нельзя выиграть чемпионат мира с Роналду на скамье запасных. Оставить его вне состава было ошибкой. Это поражение – полная ответственность Сантуша", – сказал Фигу.

В плей-офф 37-летний Роналду отыграл всего 60 мин в двух матчах, в которых выходил на замену.

Луис Фигу является обладателем "Золотого мяча" в 2000 году.

10 декабря сборная Марокко неожиданно победила Португалию и стала первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

11 декабря Криштиану Роналду признался, что победа на чемпионате мира была его величайшей мечтой, которая не осуществилась.

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