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"Все из-за Роналду": Обладатель "Золотого мяча" Фигу назвал причину неудачи Португалии на ЧМ-2022

12 декабря, 2022 понедельник
10:36
Спорт

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу назвал причиной вылета команды из чемпионата мира то, что тренер посадил Криштиану Роналду на скамейку запасных

Об этом сообщает Sport.es.

По словам Луиша Фигу, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ошибся, когда в матчах плей-офф против Швейцарии (6:1) и Марокко (0:1) оставил лидера команды Криштиану Роналду в запасе.

"Нельзя выиграть чемпионат мира с Роналду на скамье запасных. Оставить его вне состава было ошибкой. Это поражение – полная ответственность Сантуша", – сказал Фигу.

В плей-офф 37-летний Роналду отыграл всего 60 мин в двух матчах, в которых выходил на замену.

Луис Фигу является обладателем "Золотого мяча" в 2000 году.

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Криштиану Роналду
чемпионат мира-2022
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