Все iPhone будут поддерживать 5G в 2022 году, - СМИ
Вся линейка iPhone, которую выпустит Apple в 2022 году, будет поддерживать технологию связи 5G
Об этом сообщает Nikkei Asia, передает "Укринформ".
В следующем году новых iPhone с поддержкой 4G не будет.
Первые 5G-iPhone появятся на рынке уже в первой половине 2022 года. В этих устройствах будет установлен процессор A15, а обеспечивать связь будет 5G модем Qualcomm X60.
Конкуренты Apple - Samsung Electronics, Oppo, Xiaomi и Huawei Technologies представили собственные 5G-смартфоны еще в 2020 году.
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