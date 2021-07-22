Все iPhone будут поддерживать 5G в 2022 году, - СМИ

Об этом сообщает Nikkei Asia, передает "Укринформ".

В следующем году новых iPhone с поддержкой 4G не будет.

Первые 5G-iPhone появятся на рынке уже в первой половине 2022 года. В этих устройствах будет установлен процессор A15, а обеспечивать связь будет 5G модем Qualcomm X60.

Конкуренты Apple - Samsung Electronics, Oppo, Xiaomi и Huawei Technologies представили собственные 5G-смартфоны еще в 2020 году.