Все интернет-ресурсы с 16 июля должны иметь украинскую версию, - языковой омбудсмен
Через месяц, 16 июля, все товары с компьютерными программами должны быть с украинским интерфейсом, а ресурсы - с украиноязычной версией
Об этом информирует уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень .
"16 июля 2022 года вступают в силу часть вторая и шестая статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регламентирующих использование государственного языка в сети Интернет и языки интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах", - говорится в сообщении.
То есть, с 16 июля:
- товар с компьютерной программой - от автомобиля до электрокофеварки, должен быть с интерфейсом независимо есть ли у прибора электронный экран, или панель управления с обычными кнопками;
- все интернет-ресурсы: вебсайты, страницы в соцсетях, ютюб-, вайбер-, телеграмм-каналы, мобильные приложения и т.д., зарегистрированные в Украине, должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей по умолчанию.
"Стоит подчеркнуть, что субъекты хозяйствования, осуществляющие обслуживание украинских потребителей в сети интернет (интернет-магазины, интернет-каталоги и т.д.) уже с 16 января 2021 обязаны размещать на соответствующих интернет-ресурсах информацию о товарах и услугах на государственном языке Однако отныне они обязаны иметь полноценную версию на украинском языке, которая должна быть основной (местить максимальный объем информации) и загружаться по умолчанию", - написал Кремень.
Отсутствие украинской версии после 16 июля будет означать сознательное нарушение требований закона о государственном языке. Поэтому за игнорирование закона может налагаться штраф от 3400 до 8500 грн, если нарушение совершено впервые. За повторное наложение штрафа от 8 500 до 11 900 грн.
Украинскоязычная версия иностранного интернет-представительства, реализующего продукцию в Украине, может иметь меньший объем информации, но достаточно для того, чтобы украинцы могли полностью понимать деятельность.
- Напомним, "Не бойтесь говорить, не бойтесь ошибаться". Языковой омбудсмен дал советы для желающих овладеть украинским языком.
- Политикиня, юрист, нардепка 8-го созыва Виктория Пташник призвала ведущих парламентского канала и претендующих на "Единые новости" не использовать русский язык в телеэфирах.
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