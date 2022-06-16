Об этом информирует уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень .

"16 июля 2022 года вступают в силу часть вторая и шестая статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регламентирующих использование государственного языка в сети Интернет и языки интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах", - говорится в сообщении.

То есть, с 16 июля:

товар с компьютерной программой - от автомобиля до электрокофеварки, должен быть с интерфейсом независимо есть ли у прибора электронный экран, или панель управления с обычными кнопками;

все интернет-ресурсы: вебсайты, страницы в соцсетях, ютюб-, вайбер-, телеграмм-каналы, мобильные приложения и т.д., зарегистрированные в Украине, должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей по умолчанию.

"Стоит подчеркнуть, что субъекты хозяйствования, осуществляющие обслуживание украинских потребителей в сети интернет (интернет-магазины, интернет-каталоги и т.д.) уже с 16 января 2021 обязаны размещать на соответствующих интернет-ресурсах информацию о товарах и услугах на государственном языке Однако отныне они обязаны иметь полноценную версию на украинском языке, которая должна быть основной (местить максимальный объем информации) и загружаться по умолчанию", - написал Кремень.

Отсутствие украинской версии после 16 июля будет означать сознательное нарушение требований закона о государственном языке. Поэтому за игнорирование закона может налагаться штраф от 3400 до 8500 грн, если нарушение совершено впервые. За повторное наложение штрафа от 8 500 до 11 900 грн.



Украинскоязычная версия иностранного интернет-представительства, реализующего продукцию в Украине, может иметь меньший объем информации, но достаточно для того, чтобы украинцы могли полностью понимать деятельность.

Напомним, "Не бойтесь говорить, не бойтесь ошибаться". Языковой омбудсмен дал советы для желающих овладеть украинским языком.

Политикиня, юрист, нардепка 8-го созыва Виктория Пташник призвала ведущих парламентского канала и претендующих на "Единые новости" не использовать русский язык в телеэфирах.