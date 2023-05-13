"Все идет по плану, но план хреновый"… Как изменят настройки головного мозга у русни
Из оперативной памяти рядового московита вытирают останки антиукраинского оптимизма, вселяя страх, обреченность и путевку в военкомат
Наученные предыдущими "жестами доброй воли" путинские технологи разослали пропагандистам методички, рассказывая, как ввести телесапиенс в состояние ступора.
ВСУ вооружены до зубов, и все из-за НАТО. "Украина готова к контрнаступлению, — при поддержке Альянса" - это главный тезис для инсталляции у головы русские.
Запрещено тиражировать тезисы о "слабости ВСУ". Кремль требует сосредоточиться на снабжении оружием западными странами. Скабеева во время эфиров уже "беспокоится за Крым", а Пригожин говорит, что "мы не победим весь мир".
Запрещено тиражировать тезисы о "слабости ВСУ". Кремль требует сосредоточиться на снабжении оружием западными странами. Скабеева во время эфиров уже "беспокоится за Крым", а Пригожин говорит, что "мы не победим весь мир"
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"Ценой тяжелых потерь киевский режим добился незначительных результатов". В независимости от результатов атак ВСУ, кремлевская пропаганда будет рассказывать о погибших украинцах.
Пропагандонам запретили говорить о деньгах, потраченных на временно оккупированные территории. Это миллиарды и миллиарды долларов. Путинские идеологи боятся раздражать электорат, живущий без газа, тёплых туалетов и с разваленной инфраструктурой.
Кремль тем самым готовит граждан к очевидному: они уже ходячие покойники.
Ранее в армию попадали по принципу "не спрятавшийся". Электронные повестки через сайт госуслуг должны получить практически всех, кроме инициаторов этой войны, их детей и коррупционных сообщников
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Ранее в армию попадали по принципу "не спрятавшийся". Электронные повестки через сайт госуслуг должны получить практически всех, кроме инициаторов этой войны, их детей и коррупционных сообщников.
Меседж "Нацисты у порога" - не только о мобилизации, но и об изменении вообще ситуации в стране. Когда весь мир воюет с твоим "несокрушимым великим государством", надо быть совершенным подлецом, чтобы заботиться о холодильнике или каком-то там праве. Для негодяев предусмотрительно подготовлены успокаивающие законы.
Для кремля это большой удар по самолюбию: так вот переформатировать "великий русский народ" в нацию лузеров, проигрывающих относительно небольшой украинской армии. И, очевидно, другого выхода нет, кроме как шаг за шагом лишать условных жителей рязанской глубинки розовых очков империализма.
Деимпериализация Московии началась. На очереди – депутинизация.
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
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