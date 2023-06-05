Об этом рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире Эспрессо.

"Резолюция ООН 2016 года утвердила ядерное соглашение. Одним из пунктов там был запрет Ирана поставлять вооружение в зоны конфликта. После установления подлинности Совбез ООН должен собраться и назначить расследующую комиссию. Если подтвердится все - то должно быть введение всеобъемлющих санкций, чего Иран боится", - отметил он.

По мнению Данилова, единственная надежда Ирана – это вето от РФ или Китая, сейчас Россия его гарантирует как клиент.

"Это означает также, что могут быть санкции США и ЕС, а не в рамках Совбеза. Страны Европы занимают сейчас более жесткую позицию по отношению к Ирану, чем когда-либо. Нападение на Украину - это же нападение на Европу и европейцам не нравится больше, чем американской стороне . Все идет к новым санкциям", - подытожил эксперт.