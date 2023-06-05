Все идет к новым санкциям, - эксперт Данилов о предполагаемом контракте Ирана и РФ по оружию
Совбез ООН должен расследовать поставки Ираном оружия в Россию. Если это подтвердится - против Ирана должны были бы ввести санкции, но РФ использует вето
Об этом рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире Эспрессо.
"Резолюция ООН 2016 года утвердила ядерное соглашение. Одним из пунктов там был запрет Ирана поставлять вооружение в зоны конфликта. После установления подлинности Совбез ООН должен собраться и назначить расследующую комиссию. Если подтвердится все - то должно быть введение всеобъемлющих санкций, чего Иран боится", - отметил он.
По мнению Данилова, единственная надежда Ирана – это вето от РФ или Китая, сейчас Россия его гарантирует как клиент.
"Это означает также, что могут быть санкции США и ЕС, а не в рамках Совбеза. Страны Европы занимают сейчас более жесткую позицию по отношению к Ирану, чем когда-либо. Нападение на Украину - это же нападение на Европу и европейцам не нравится больше, чем американской стороне . Все идет к новым санкциям", - подытожил эксперт.
- В СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера.
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