Все гражданские, которые были на "Азовстали" с украинскими военными, покинули завод, - заместитель командира "Азова"

Об этом Паламар заявил в комментарии CNN .

"Если вы говорите о самом заводе "Азовсталь", то гражданские, которые были с нами и о которых мы заботились - им удалось покинуть завод", - сказал Паламар.

В то же время, он добавил, что не исключает, что в убежищах на территории завода еще могут оставаться гражданские, о которых украинские военные не знают.

7 мая вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

8 мая заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь заявил, что полк не может подтвердить эвакуацию всех гражданских из "Азовстали", ведь нет спецтехники для разбора завалов.

9 мая глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что на "Азовстали" остается еще более сотни гражданских .

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